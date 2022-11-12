Aksaray'da iş cinayeti: Pancar toplama makinesine düşen Ziyat İsa, yaşamını yitirdi
Aksaray'da pancar yüklediği makinenin içine düşen 26 yaşındaki Suriye uyruklu Ziyat İsa, yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Salarıalaca köyünde meydana geldi. Salih Yıldırım'a (55) ait tarlada çalışan Suriye uyruklu Ziyat İsa, dengesini kaybedip pancar yüklediği makinenin içine düştü.
Durumu fark eden çiftçiler, jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyat İsa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Suriyeli gencin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- 'Sana göre millet donla geziyor'