Muğla'da iş cinayeti: Kullandığı kepçenin altında can verdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 38 yaşındaki kepçe operatörü Mervan Öztekin, çalıştığı inşaatın istinat duvarı çökünce kullandığı kepçenin altından kalarak feci şekilde can verdi.
Olay, Yalıçiftlik Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaat firmasının yaptırdığı evlerin önündeki istinat duvarında çalışma yapan kepçe operatörü Mervan Öztekin bir anda istinat duvarının çökmesiyle kepçeyle devrildi. Devrilen kepçenin altında kalan Öztekin, yaşamını yitirdi.
Kepçenin yola düşmesi nedeniyle Yalıçiftlik yolu trafiğe kapandı.
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