Düzce'de iş cinayeti! Üzerine vinç düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 08.01.2023 - 14:11

Güncelleme: 08.01.2023 - 14:11

Düzce'de Beyköy beldesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren cam fabrikasında çalışan 37 yaşındaki Kürşat Kılna'nın üzerine cam taşıma vinci düştü.

Ağır yaralanan işçi, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



