Muğla'da 'kablo hırsızlığı' zanlısı tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde evin bahçesinden bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İskele Mahallesi 92. Sokak'ta bir evin bahçesindeki 10 kilogram bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin N.A. (28) olduğunu belirledi.
KABLOLARIN BİR KISMI SAHİBİNE VERİLDİ
Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde bulunan kabloların bir kısmı sahibine teslim edildi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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