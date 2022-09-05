Penisine USB kablo sıkıştı, hastaneye kaldırıldı
İngiltere'de 15 yaşındaki bir çocuk, penisinin boyunu ölçmek için cinsel organına USB kablosu soktu. 'Üroloji vakası' olarak tanımlanan olayda çocuk, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kabloyu çıkartmak için çocuğu ameliyata aldı.
Science Direct dergisinde ilk olarak 2021 yılında “üroloji vakası” olarak aktarılan olayda, 15 yaşındaki bir çocuğun penisinin içine sıkışan USB kablosu şikayetiyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.
Indy100'ün aktardığına göre; kablonun, çocuğun içinde düğüm olup sıkıştığı tespit edildi.
'DENEY İÇİN' YAPTIM DEDİ
Annesiyle hastaneye giden çocuk, annesi odadan çıktığında doktorlara “deney için” USB kabloyu penisine soktuğunu itiraf etti.
Doktorlar, kabloyu çıkartmak için çocuğu ameliyata aldı. Ameliyat sonrası çocuğun iyileştiği belirtildi.
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