Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Zeytin toplamaya gitti, cesedi bulundu!

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:01

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:01

Aydın'ın Köşk ilçesinden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü'ne birkaç yıldır zeytin toplamaya giden aile, sabah saatlerinde acı bir olay yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir aynı bahçede zeytin hasadı yapan aile fertleri sabah kalktıklarında Esra Solak'ı yatağında görmeyince bir anda panik yaşadı.

Aile fertleri yaptıkları aramada 2 çocuk annesi kadının cansız bedenini, bahçede ağaca asılı halde buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadının ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı. Acı haber başta Akçaköy olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.