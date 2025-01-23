Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Zeytin toplamaya gitti, cesedi bulundu!

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesinden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü'ne zeytin toplamaya giden 28 yaşındaki Esra Solak, bahçede ölü bulundu. 2 çocuk annesi kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da şüpheli kadın ölümü: Zeytin toplamaya gitti, cesedi bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:01

Aydın'ın Köşk ilçesinden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü'ne birkaç yıldır zeytin toplamaya giden aile, sabah saatlerinde acı bir olay yaşadı.

Edinilen bilgiye göre; bir süredir aynı bahçede zeytin hasadı yapan aile fertleri sabah kalktıklarında Esra Solak'ı yatağında görmeyince bir anda panik yaşadı. 

Aile fertleri yaptıkları aramada 2 çocuk annesi kadının cansız bedenini, bahçede ağaca asılı halde buldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, genç kadının ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı. Acı haber başta Akçaköy olmak üzere tüm ilçeyi yasa boğdu.


Etiketler: #cansız beden #Kadın #muğla #zeytin hasadı

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