Muğla’da ‘Kısa Mola Merkezleri’ yüzler güldürüyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de bir ilk olarak engelli bireylere hizmet vermek için kurulan Kısa Mola Merkezleri faaliyetlerine devam ediyor. Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri ile bugüne kadar 330 aileye 5 bin 405 kez hizmet verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kısa Mola Merkezileri kentte yüzleri güldürüyor. Türkiye’de ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete başlayan Kısa Mola Merkezleri, Marmaris, Milas ve Fethiye’de ailelere hizmet vermeye devam ediyor. Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Kısa Mola Merkezlerinde çocuklar, eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin sevinçle karşıladığı örnek proje ile aileler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi’nin Kısa Mola Merkezlerine güvenle emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor.
BUGÜNE KADAR 330 AİLEYE 5 BİN 405 KEZ HİZMET VERİLDİ
Örnek proje olarak takdir toplayan Kısa Mola Merkezlerinde bu güne kadar Menteşe ilçesinde 150 aileye 3 bin 907, Milas ilçesinde 51 aileye 907, Fethiye ilçesinde 63 aileye 1237, Marmaris ilçesinde ise 66 aileye 252 kez olmak üzere toplam 330 aileye 5 bin 405 kez hizmet verildi. Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde bulunan Kısa Mola Merkezleri, 5 yaş ve üzeri engelli bireyleri ayda 4 defa 3’er saat süreyle misafir ediyor.
İl genelindeki Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ardından tekrar evine geri bırakılıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor. Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen ailelerin büyükşehir belediyesini arayarak randevu almaları yeterli.
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