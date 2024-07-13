Muğla'da korkunç kaza... Tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı: 1 çocuk öldü, 33 yaralı

Muğla'nın Ula ilçesinin ‘Akyaka Mahallesi'nde, freni boşaldığı öne sürülen tur otobüsü park halindeki araçlara çarptı. Kazada 11 yaşındaki Melisa Gültekin öldü, 3’ü ağır, 33 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 13.07.2024 - 12:10
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Kaza, saat 09.30 sıralarında Ula'nın Akyaka Mahallesi girişinde meydana geldi.

Denizli’den gezi için Muğla’ya hareket eden Mehmet D., idaresindeki tur otobüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yol kenarında park halindeki üç araca çarptı.

Kazada 11 yaşındaki Melisa Gültekin yaşamını yitirdi, 3’ü ağır 33 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Melisa Gültekin’in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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