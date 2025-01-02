Muğla'da korkunç olay... İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü!
Fethiye ilçesinde bir fırında çalışan S.S., aynı odada kaldığı iş arkadaşı Muhammed Emir Mirzai'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'nde fırında çalışan bir kişi, aynı odada kaldığı Afganistan uyruklu Muhammed Emir Mirzai'yi (21) bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayette kullanılan bıçağı odada ele geçiren ekipler, şüphelinin maktul ile aynı iş yerinde çalışan ve odada kalan S.S. (24) olduğunu belirledi.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Mirzai'nin cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: #afganistan #bıçak #iş yeri #muğla
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