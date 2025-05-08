Muğla'da korkunç olay: Moldovalı denizci boğazına bıçak saplanmış halde bulundu!
Marmaris ilçesinde tekne bağlama noktasındaki umumi tuvalette boğazına bıçak saplanmış halde bulunan kişinin Moldova uyruklu bir denizci olduğu belirlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Adaköy Mahallesi’nde dün saat 08.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; tekne bağlama bölgesinde bulunan umumi tuvalete giren bir yurttaş, içeride kanlar içinde bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından bölgeye Marmaris Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı asayiş ekipleri, olay yeri inceleme birimi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede şahsın Moldova vatandaşı Dmitri Paskal olduğu belirlendi. Boğazına bıçak saplanmış halde bulunan Paskal’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR
Eşiyle birlikte Adaköy’de bir teknede yaşayan ve tekne bakım işleriyle ilgilenen Paskal’ın 2023 yılında annesinin vefatının ardından intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle çiftin Marmaris’e geldiği öğrenildi.
Psikolojik tedavi gördüğü de öğrenilen Dmitri Paskal’ın, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tahmin ediliyor. Şahsın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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