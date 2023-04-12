Muğla'da kundaklama iddiası: 1 kişi tutuklandı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde aynı kişiye ait farklı noktalardaki iki işyerinin kundaklanması, hırsızlık ve araca silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i tutuklanırken, 3 kişi ise serbest bırakıldı.
Muğla’nın Fethiye ilçesi Taşyaka Mahallesi'nde aynı kişiye ait 2 işyerinde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla yangınlar söndürülmüştü.
Yine işyeri sahibinin işletmesinde hırsızlık olayı yaşanmış ve aracı kurşunlanmıştı. Kundaklama, hırsızlık ve araca saldırı üzerine Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Çalışmalar sonucu 4 şüpheli yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda hırsızlık malzemeleri ile bir adet silah ele geçirildi.
A.G. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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