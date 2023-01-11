Muğla'da masa üstü şöminesi patladı: 4 yaralı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'ndeki bir sitede masa üstü şöminesi olarak bilinen ve tutuşturma jeli ile yanan dört tarafı camlı ısıtıcı patlayınca etrafında oturan dört kişi yaralandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir site içindeki evlerden birinin balkon kısmında masa üstü şöminesi ile ısınmak için içine likit yakıt koyan yurttaş ve masa etrafında oturan diğer üç kişi ısıtıcının patlaması nedeniyle vücutlarında yanık yaraları oluştu.
Patlamanın ardından yaralıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine giderek müdahalede bulundular.
K. K., B. A., E. E., M. A. hastanelere sevk edildi.
Vücutlarının alt ve üst kısımlarında kısmi birinci ve ikinci derece yanıkların bulunduğu yaralıların tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Konu ile ilgili Marmaris İtfaiye Amirliği soruşturma başlattı.
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