Muğla'da masa üstü şöminesi patladı: 4 yaralı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 18:02

Güncelleme: 11.01.2023 - 18:02

Muğla’nın Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir site içindeki evlerden birinin balkon kısmında masa üstü şöminesi ile ısınmak için içine likit yakıt koyan yurttaş ve masa etrafında oturan diğer üç kişi ısıtıcının patlaması nedeniyle vücutlarında yanık yaraları oluştu.

Patlamanın ardından yaralıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesi üzerine itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine giderek müdahalede bulundular.

K. K., B. A., E. E., M. A. hastanelere sevk edildi.

Vücutlarının alt ve üst kısımlarında kısmi birinci ve ikinci derece yanıkların bulunduğu yaralıların tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Konu ile ilgili Marmaris İtfaiye Amirliği soruşturma başlattı.



