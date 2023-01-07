Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında patlama!

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kauçuk fabrikasında makinenin patlaması sonucu yangın çıktı. Yaralanan olmazken, alevler büyümeden kontrol altına alındı;. Tesiste hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:18
Tekirdağ'da kauçuk fabrikasında patlama!
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'ndeki Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kauçuk üretim fabrikasında, saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi.

Makinenin patlamasıyla tesiste yangın çıktı. Patlama ve yangında yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Patlama ve yangın nedeniyle tesiste hasar meydana geldi.

Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.


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