Nesli tehlike altındaki saz kedisine çarpıp kaçtı!
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde nesli tehlike altında bulunan saz kedisi araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bir araç, nesli tehlike altında bulunan saz kedisine çarpıp kaçtı. Olay sonrası durumu fark edenler, saz kedisinin öldüğünü tespit etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çarpıp kaçan aracın tespiti için çalışma başlattı.
Saz kedilerinin, Türkiye’de İç Anadolu, Ege, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki göl, nehir ve çay kenarlarındaki sazlık bölgelerde yaşadığı ve nesli tehlike altında olduğu biliniyor.
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