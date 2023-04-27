Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 11:45
Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinden Karadere İlkokulu'na öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 


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