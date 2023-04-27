Muğla'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: 10 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinden Karadere İlkokulu'na öğretmenleri taşıyan, Osman M. idaresindeki servis minibüsü, Çukurincir Mahallesi Karadere mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Devrilen minibüsteki 9 öğretmen ile sürücü yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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