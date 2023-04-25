Karaman'da feci kaza... Otomobil yol kenarında duran otomobile çarptı: 2’si ağır, 6 yaralı

Yayınlanma: 25.04.2023 - 17:22

Güncelleme: 25.04.2023 - 17:22

Karaman-Mersin Karayolu Lale köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında; Salih G. (25) yönetimindeki 42 BSE 68 plakalı otomobil, dinlenmek amacıyla yol kenarında duran Orhan G. idaresindeki 33 SE 705 plakalı otomobile hızla gelerek arkadan çarptı.

Kazada can pazarı yaşanırken, her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan F.G. (65), Zeynep G., D.G. (5) ve B.Ç. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 33 SE 705 plakalı otomobilde bulunan anne Zeynep G. ile kızı D.G.’nin (5) sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.