Muğla’da orman yangını!
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi’nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saat 20.00 sularında Yaraş Mahallesi’nde başladı. Olayın hemen ardından harekete geçen orman yangın söndürme ekipleri, yangına hem havadan hem de karadan hızlı bir şekilde alevlere müdahale etti.
Yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, etkin ve koordineli bir şekilde çalışarak yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde, yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.
Yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve gerekli incelemelerin başlatıldığını belirtti.
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