Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti: Orman yangını soruşturmasında yeni gelişme!
Şili'de şubatta ülkenin orta ve güney kesiminde etkili olan ve 137 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarını kasıtlı başlattığı şüphesiyle biri itfaiyeci, diğeri ormancı 2 şüpheli gözaltına alındı.
BBC'nin haberine göre, polis yetkilisi Eduardo Cerna, şubattaki orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaya ilişkin basına açıklama yaptı.
Cerna, yangınları kasıtlı çıkardıkları şüphesiyle 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Gözaltına alınanlardan birinin Ulusal Ormancılık Kurumunun yangın söndürme çalışmalarında görev aldığını, diğerinin de itfaiyeci olduğunu aktaran Cerna, bu kişilerin "can kayıplarına yol açan kundaklama" ile suçlandığını kaydetti.
Savcı Osvaldo Ossandon da bölgede çıkan yaklaşık 4 yangının birbirine eşit uzaklıkta olduğunu ve yangın çıkarmak için kullanıldığı düşünülen araçların şüphelilerden birinin evinde bulunduğunu ifade etti.
Şili'de şubatta Valparaiso kentine yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Penuelas Gölü Doğal Parkı'nda yangın çıktığı belirtilmişti.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında 137 kişi hayatını kaybetmişti.
İçişleri Bakanı Carolina Toha, bazı yangınların "kasıtlı" çıkarıldığını düşündüklerini açıklamıştı.
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