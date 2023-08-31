Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!

Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA
Yayınlanma: 31.08.2023 - 15:45
Muğla'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor!
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Çayboyu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.


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