Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı!
Ula ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde Gölet mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.
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