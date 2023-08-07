Bodrum'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri görenler durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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