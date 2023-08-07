Bodrum'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 17:49
Abone Ol google-news

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenler durumu orman ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


muğla Bodrum Yangın

İlgili Haberler

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı

Çanakkale Valiliği'nden orman yangınlarına ilişkin uyarı
Kastamonu'da depo yangını!

Kastamonu'da depo yangını!
Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını

Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını

En Çok Okunan Haberler