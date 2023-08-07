Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını

Son dakika gelişmesi... Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Meydana gelen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 15:28
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bulunan Dişbudak köyü yakınlarında, saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Genç çam ağaçlarıyla kaplı ormandaki alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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