Son Dakika: Balıkesir ve Hatay'da orman yangını çıktı!

Son dakika gelişmesi... Balıkesir'in Altıneylül ilçesinde ve Hatay'ın Antalya ilçesinde orman yangını çıktı.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 13:00
Son Dakika: Balıkesir ve Hatay'da orman yangını çıktı!
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Hatay'ın Antakya ilçesi Tahtaköprü Mahallesi’nde öğlen saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören yurttaşlar durumu hemen orman ekiplerine bildirdi.

YERLEŞİM YERLERİNE YAKIN

Bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 su tankı, 2 helikopter yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hemen karadan hem de havadan müdahalesi devam ediyor.

Aşırı sıcak havanın etkisiyle büyüyen yangının yerleşim yerlerine de yakın olması halkı tedirgin ediyor.

BALIKESİR'DE YANGIN

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Kırsal Karakavak Mahallesi sınırındaki tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

ORMANA SIÇRADI

Mahallelinin ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 11 dakikada yapıldı. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 3 ilk müdahale aracı, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 82 personel ile karadan müdahale başlatıldı.


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