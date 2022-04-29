Muğla'da otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Muğla'da 25 yaşındaki Özgür Dağ ile 40 yaşındaki Sevgi K., otomobilde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Jandarma, Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı evli olduğu erkek Özay K.'nin cinayet şüphelisi olarak yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
29 Nisan 2022 Cuma, 12:29
Muğla'da otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu
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Muğla'nın Yatağan ilçesi Aysantı mevkisinde, sabah saatlerinde, 34 GB 6384 plakalı otomobilde hareketsiz olan 2 kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenen kişilerin, kereste atölyesi çalışanı Özgür Dağ ile 2 çocuk annesi Sevgi K. olduğu tespit edildi. Jandarma ve savcının olay yeri incelemelerinin ardından cansız bedenler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Sevgi K.'nin ayrı yaşadığı ve ormanlarda ağaç kesimi yaptığı öğrenilen eşi Özay K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 


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