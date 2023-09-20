Muğla'da otostop yapan üniversiteliye taciz: Zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otostop yapan üniversite öğrencisi İrem B.'yi (20) otomobiline alıp, tacizde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Korcan H. (32), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20.09.2023 - 11:35
Muğla'da otostop yapan üniversiteliye taciz: Zanlı tutuklandı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi İrem B., geçen hafta pazar günü eğlenmek için gittiği Marmaris'ten Menteşe’ye geri dönmek için otostop yaptı. Korcan H.'nin otomobiline binen İrem, sürücünün aracı ormana sürmesi üzerine arkadaşına konum attı. Korcan H.'nin kendisini elle taciz ettiği İrem B., araçtan inip, kaçarak çevredeki bir eve sığındı. Korcan H. kaçarken, genç kadın polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, genç kadının "aracın plakasını almadığını, sürücünün ismini de bilmediğini" söylemesi üzerine, otomobile bindiği bölgeden başlayarak, ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelinin kimlik ve adres bilgilerine ulaştı. Şüphelinin olaydan sonraki gün evine gelmediği belirlendi. Polis, dün sabah saatlerinde Korcan H.’yi evine girerken yakalayıp, gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korcan H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Korcan H., savcılıktaki ifadesinde, İrem. B.'nin aracındaki 50 eurosunu aldığını, geri istediğini, bunu vermemek için ise kendisine iftira attığını söyledi.


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