Üsküdar'da 'sözlü taciz' iddiası ortalığı karıştırdı: Tekme tokat darbettiler!

İstanbul Üsküdar’da yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyi çevredekiler darbetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:59
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Bulgurlu Mahallesi’nde dün gece saatlerinde alkollü olduğu ve yoldan geçen kadınlara sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen kişiyle çevredekiler tartıştı.

Tartışma büyüyünce, çevredekiler şüpheli tekme ve yumruklarla saldırdı.

ANBEAN KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan şüpheliye müdahale de bulundu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 


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Üsküdar taciz sokak tacizi

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