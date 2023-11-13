Muğla'da sağanak sele neden oldu... Araçlar metrelerce sürüklendi

Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden inen su, sele neden oldu.

İHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 15:43
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Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü Kargıcak Koyu'nda sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kışla Dağı ve diğer yüksek kesimlerden inen sel suları, yolları dereye çevirdi.

Sel nedeniyle koydaki tatilcilere ait 3 kamyonet ile 2 karavan metrelerce sürüklenirken denizin rengi kahverengiye döndü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, orman ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlarda mahsur kalan 15 kişi tahliye edildi.

Sel sularının adeta savaş alanına çevirdiği yollar ise ekipler tarafından temizlenmeye başlandı.


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