Muğla'da sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi
Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde kıyıya çok yakın mesafeye gelen köpekbalıkları şaşkınlık oluşturdu. Çok sayıda köpek balığının sahile yakın bölgede avlanışını yurttaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde köpek balıkları kıyıya yaklaştı. Kıyıya 3-4 metre mesafeye kadar yaklaşan 5-6 civarında köpek balığının avlanışını kıyıdaki yurttaşlar cep telefonu ile görüntüledi.
Sahile yaklaşan köpek balıkları böyle görüntülendi— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) November 11, 2021
Köpek balıklarını görüntüleyen Servet Şimşek, “Daha önce açıkta görüyorduk, ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez gördüm” dedi.
Bölgede dalgıçlık yapan yurttaşlara sahilden çok daha açık mesafede camgöz ve kum türü köpek balıkları gördüklerini ancak bu kadar kıyıya yaklaşmadıklarını, gördükleri köpek balıklarının da insanlardan kaçtığını söylediler. Bölgede dalgıçlık yapan vatandaşlarda köpek balıklarının boylarının 3 metreye yaklaştığını iddia etti.
Sürüyü takip ederek kıyıya kadar geldikleri tahmin edilen köpek balıkları bölgede şaşkınlık oluşturdu.
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