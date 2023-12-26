Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:45
Muğla'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma sonrası Bodrum, Datça, Yatağan ve Köyceğiz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, alkol damıtma düzeneği, 84 litre sahte içki, 27 litre etil alkol, anason aroması, anason yağı ile 3 bin 200 uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Alkol Sahte içki

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