Kastamonu'da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 15 litre etil alkol ve 4,5 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkollü içecek imalat ve satışının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde E.D. isimli şahsa ait iki farklı adres ve bir araçta arama yapıldı.
Yapılan aramada 15 litre etil alkol, 4,5 litre sahte rakı, rakı yapımında kullanılan anason ve viski yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.
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