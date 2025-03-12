Muğla’da silah operasyonu: Ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirildi!

Muğla’nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla’da silah operasyonu: Ruhsatsız tabancalar ve mühimmat ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:45

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesine bağlı Ahmetçavuş Mahallesi’nde ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenledi. S.A. ve M.Ş. isimli şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 44 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Etiketler: #muğla #Jandarma #ruhsatsız silah

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