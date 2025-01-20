Antalya'da şüpheli ölüm... 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Feride Hiranur Demir (19), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Antalya'da şüpheli ölüm... 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
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DHA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 15:14

Yakınlarının dün geceden beri haber alamadığı Feride Hiranur Demir'e bakmak için kuzeni sabah saatlerinde, Gençlik Mahallesi 1315 Sokak’taki 5 katlı apartmanın giriş katındaki evine geldi.

Kapıyı defalarca çalan ve telefonla arayan kuzeni, Demir'e ulaşamayınca saat 11.00 sıralarında çilingire kapıyı açtırıp içeri girdi.

Feride Hiranur Demir'i salonda koltuk üzerinde hareketsiz gören kuzeni, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibine bilgi verildi. Hiranur'un cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Demir'in, uyku hapı ve antidepresan ilaç kullandığı öğrenildi.


Etiketler: #Antalya #ölü bulundu

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