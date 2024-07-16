Muğla’da feci kaza… Ortalık savaş alanına döndü: 14 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 16.07.2024 - 20:06

Güncelleme: 16.07.2024 - 20:06

Kaza, Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Hastane Kavşağı’ndan Bitez Kavşağı’na doğru süratli şekilde gittiği iddia edilen S.D. yönetimindeki 34 DB 621 plakalı otomobil, aynı istikamete giden H.K. idaresindeki 48 BB 7263 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, sağ şeritten sol şeride geçti, otomobil ise gittiği istikametin tersine döndü. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada her iki sürücü ile minibüsteki yolcular olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



