Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı

Muğla'nın 3 ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 11 noktada çıkan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:46
Muğla'da yıldırım düşmesiyle 11 noktada orman yangını çıktı
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Milas, Kavaklıdere ile Yatağan ilçelerinde bugün sağanak etkili oldu.

Yağış sırasında 3 ilçede 11 noktada, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangınlara havadan ve karadan müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangınlarda 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.


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