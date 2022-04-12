Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi

12 Nisan 2022 Salı, 09:33

Muğla'da alınan istihbarat doğrultusunda H.Ç.'nin evine operasyon düzenleyen polis ekipleri, Roma askeri (lejyoner) kılıcı ve çok sayıda sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 46 yaşındaki H.Ç.'nin evindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı istihbaratına ulaştı. Ula ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde H.Ç.'nin evine düzenlenen operasyonda; Roma dönemine ait 18 sikke, 1 lejyoner kılıcı, 1 tarama cihazı, 1 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Tarihi eserler Muğla Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan H.Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



