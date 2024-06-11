Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla’da narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheli şahıstan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 14:54
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Abone Ol google-news

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Haziran 2024 tarihleri arasında il genelinde yürütülen Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyonlar neticesinde 67,62 gram esrar maddesi, 5,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda, 2 şahsa "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, 12 şahsa ise "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan 12 şahıs serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


muğla haberleri Operasyon haberleri uyuşturucu haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu çetesi çökertildi! Yüzlerce kişi tutuklandı

Son Dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu çetesi çökertildi! Yüzlerce kişi tutuklandı
Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Ardahan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli Bursa’da yakalandı

İstanbul’dan Eskişehir’e uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheli Bursa’da yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler