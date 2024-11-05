Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 zanlı tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:05

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Bir miktar uyuşturucu ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #muğla #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu

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