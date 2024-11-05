Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 895 gram bonzai ele geçirildi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, iki kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 1 kilogram 895 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 33 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 490 Tl nakit para ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A. ve O.E. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan şahıslar cezaevine teslim edildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleriyle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.
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