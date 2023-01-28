Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 18:47
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araç anahtarı içine gizlenmiş vaziyette esrar, çok miktarda satışa hazır paketler halinde uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 50 mermi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 4 bin 700 lira, 5 bin 800 dolar ve 3 bin avro ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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