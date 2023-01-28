Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Muğla'da jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 15 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:36
Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de dün gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 flash bellek ve bin 535 TL nakit para ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 


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