Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:36

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 10:36

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ile Fethiye'de dün gece saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, kubar esrar, sentetik hap, 6 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 fişek, 1 mınçıka, 1 laptop, 22 cep telefonu, 2 flash bellek ve bin 535 TL nakit para ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.