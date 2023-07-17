Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 19:02
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Tespit edilen şüpheliler, kullandıkları araçla Fethiye girişinde durduruldu. Araçta ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.


uyuşturucu

İlgili Haberler

Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı

Gaziantep’te durdurulan araçtan valiz valiz uyuşturucu çıktı
Bulgaristan'dan gelip Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı

Bulgaristan'dan gelip Türk hava sahasını ihlal eden helikopterden 101 kilo uyuşturucu atıldı
Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

Panama'da uyuşturucu operasyonlarında 2,3 tondan fazla kokain ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler