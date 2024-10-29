Muğla’da uyuşturucu tacirlerine yönelik 23 operasyon!
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde gerçekleştirilen 23 ayrı operasyonda, 10 kişi tutuklandı.
Muğla il genelinde polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 25-28 Ekim tarihleri arasında 23 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda; 10 kilo 869 gram skunk, 153 gram metamfetamin, 29,1 gram kokain, 19 gram MDMA, 6,3 gram esrar, 27 adet sentetik ecza, 9 adet A4 kağıdına emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Toplam 32 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlarda, 16 kişiye ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan, 16 kişiye ise ’uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan adli işlem uygulandı.
Bu kapsamda 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 kişi hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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