Muğla’da vahşet: Yatalak ablasını tuz ruhu içirerek öldürdü
Muğla'da Uğur Öner (60) birlikte yaşadığı Alzheimer hastası ablası Canan Öner'e (63) tuz ruhu içirerek öldürüp, aynı yolla intihara kalkıştı. Ablasını öldürdüğünü söyleyip suçunu itiraf eden Uğur Öner, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Orta Mahalle Mantarlar Sokak'ta meydana gelen olayda Uğur Öner, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yaklaşık 10 yıldır aynı evde birlikte yaşadığı Alzheimer hastası olan yatalak ablası Canan Öner'in öldüğünü söyledi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Canan Öner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Canan Öner’in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Uğur Öner, polise bakmakta zorlandığı için ablasına tuz ruhu içirdiğini, kendisinin de tuz ruhu ve kolonya içtiğini söyledi.
Hastaneye kaldırılan Uğur Öner, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Öner'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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