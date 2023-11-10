Muğla’da yakalanan dev vatoz görenleri şaşırttı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanan yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki vatoz balığı görenleri şaşırttı.

İHA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 14:09
Muğla’da yakalanan dev vatoz görenleri şaşırttı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük koyu açıklarında balıkçıların ağına dev vatoz balığı takıldı.

BALIĞIN FİYATI 10 BİN TL 

Balıkçılar tarafından yakalanan dev balık, Menteşe pazar yerindeki balıkçıda sergilendi. Yaklaşık 120 kilogram ağırlığındaki balığı gören yurttaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balığın fiyatının ise 10 bin TL olduğu açıklandı.  

Pazar yerinde balık satışı yapan Niyazi Çınar,Bu balık Akbük açıklarında balıkçılar tarafından yakalandı. Biz de haberi alır almaz hemen bu balığı balıkçı arkadaşlarımızdan aldık. Bu balığı Japonya’ya göndermeyi düşünüyoruz. Balığımız ortalama 120 kilo, fiyatı ise 10 bin lira" dedi. 


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