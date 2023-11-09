Melisa Sözen'in yeni tarzı sevenlerini şaşırttı

Ünlü oyuncu Melisa Sözen yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını kısacık kesen Melisa Sözen hayranlarını ikiye böldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 12:19
Melisa Sözen'in yeni tarzı sevenlerini şaşırttı
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Uzun süredir müzisyen Harun Tekin ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kısacık ekstiren ve yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Sözen hayranlarını ikiye böldü.

Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını çok beğenirken kimisi de eski saçlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.



Melisa Sözen Harun Tekin yaşam tarzı

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