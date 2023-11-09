Melisa Sözen'in yeni tarzı sevenlerini şaşırttı
Ünlü oyuncu Melisa Sözen yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu. Saçlarını kısacık kesen Melisa Sözen hayranlarını ikiye böldü.
Uzun süredir müzisyen Harun Tekin ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Sözen, imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını kısacık ekstiren ve yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaşan Sözen hayranlarını ikiye böldü.
Kimi takipçisi oyuncunun yeni imajını çok beğenirken kimisi de eski saçlarına dönmesi gerektiğini ifade etti.
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