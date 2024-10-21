Otomobil ile traktör çarpıştı: Yaralılar var!

Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 21.10.2024 - 14:37

Tokat'ın Almus ilçesi girişinde Osman Durmuş'un kullandığı 60 TE 190 traktör, Hayri Sevgioğlu idaresindeki 60 BL 110 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.


Etiketler: #kaza #otomobil #tokat #traktör

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