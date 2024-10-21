Otomobil ile traktör çarpıştı: Yaralılar var!
Almus ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı aktarıldı.
Tokat'ın Almus ilçesi girişinde Osman Durmuş'un kullandığı 60 TE 190 traktör, Hayri Sevgioğlu idaresindeki 60 BL 110 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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