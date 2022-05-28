Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:39

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.