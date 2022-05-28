Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Video Haberler
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
- Oğuz Gündoğdu'ya veda
- Beşiktaş Genel Kurulu'nda kavga çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Beylikdüzü'nde silahlı banka soygunu
- Kılıçdaroğlu bu sefer isim vererek sordu
- Galatasaray ayağa kalktı: Katarlılara tepki
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Cenk Ergün'den transfer iddialarına yanıt
- Fındığı 'don' vurdu, zarar tespiti başlatıldı
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı
- AKP'li Esenler Belediyesi'nden tepki çeken yıkım
- Bir alkol grubuna daha zam geldi!