Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında, yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:39
Muğla'da yelkenli teknede 35 düzensiz göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Karadere Mahallesi sahilinden bir grup göçmenin tekneye bindiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Fethiye ve Göcek'ten sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mahalle açıklarında durdurulan teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Afgan uyrukluyu yakalandı. Organizatör oldukları iddiasıyla teknede İ.K, B.G. karada ise tekneyle bağlantılı olduğu belirlenen H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.


muğla düzensiz göçmen göçmen kaçak göçmen

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler