Muğla'da yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen kadın, halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 19:21
Muğla'da yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Milas ilçesi Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi. Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 


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