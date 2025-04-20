Muğla'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var!
Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Taşhan mevkiinde saat 13.00 sıralarında zincirleme kaza meydana geldi.
Edinilen biligye göre; seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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