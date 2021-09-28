Muğla'daki arıcıların sorunları Meclis'e taşındı

28 Eylül 2021 Salı, 17:01

Daha önce de Muğla’da bir Arıcılık Enstitüsü kurulması için kanun teklifi veren Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Girgin, “Kovan desteğinin yüzde 100 arttırılmasının, arıcıların Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının en az 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesinin acilen hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, kovan sayısı tespitinin acilen yapılarak kış dönemi için arı yaşam desteğinin (arı keki, arı yemi, şeker) hibe yolu ile karşılanması ve kovan başı desteklemelerinin Ocak- Şubat aylarında mutlaka verilmesi gerektiğini belirtti.

"DESTEKLEME POLİTİKALARI GELİŞTİRİLMELİ"

Girgin, Muğla Arıcılar Birliği’nden edindiği bilgilere dayanarak, şu açıklamalarda bulundu:

“Muğla’da 29 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp, 14 gün boyunca devam eden büyüklü küçüklü, 60’tan fazla orman yangını meydana gelmiş, bunun sonucunda, üretiminde dünya lideri olduğumuz çam balının üretim sahası olan binlerce hektarlık basralı saha yanmıştır. Yangınlarda arıcılarımızın çam balı ürettiği sahalarda büyük kayıplar yaşanmış, zaten yetersiz olan üretim sahaları iyice yetersiz hale gelmiş, yangın döneminde yaşanılan çok yüksek hava sıcaklığı ve çok düşük nem değerleri, yangın olmayan birçok basralı sahada da, çam balının kaynağını oluşturan basra böceğinde büyük kayıplara neden olmuştur. Bu bağlamda 2021 yılı çam balı üretim döneminde çok ciddi konaklama sorunlarının yaşanmasına ve çam balı üretim rekoltesinde de çok büyük kayıpların olması beklenmektedir. Bu konuda üreticilerimizin sorunlarını merkeze alan destekleme politikaları geliştirilmelidir.”

YANGIN YARDIMI TÜM MUĞLA ARICILARINA YÖNELİK OLMALIDIR

“İlimizde 334 köyde 6.000 aile 1.200.000 kovanla arıcılık yapmakta, kovan varlığı ve bal üretiminde ilimiz ülke genelinde ilk sırada yer almaktadır. Çam balı üretim döneminde ise diğer illerden gelen kovanlarla birlikte ilimizdeki kovan varlığı 3-3,5 milyonu bulmaktadır.

İlimiz arıcıları kendi ilçeleri dışında ilimizin farklı ilçelerinde de konaklayarak çam balı üretimi yapmaktadır. Bu nedenle yaşanan yangın afeti sadece yangın olduğu bölgelerde ikamet eden arıcılarımızı değil, tüm Muğla Arıcımızı derinden etkilemiştir. Bu durumda yangının yaralarının sarılması amacıyla yapılacak olan devlet yardımının tüm Muğla Arıcısını kapsayacak şekilde yapılması isabetli olacaktır.”

SORU ÖNERGESİ

Girgin’in Tarım Bakanı Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorular yer aldı:

“Yaşanan yangın felaketinin ardından ilimiz arıcısını ekonomik olarak rahatlatmak, elde kalan arı varlığının devamlılığını sağlamak amacıyla, tüm Muğla arıcısını kapsayacak şekilde;

1- Kovan desteğinin %100 artırılarak ödenmesi için bir çalışmanız var mıdır?

2- Ziraat bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçların en az 1 yıl süreyle faizsiz olarak ertelenmesi için bir çalışmanız var mıdır?

3- Arı kış dönemini geçiremezse koloni kayıpları çok olacak.Kovan sayısı tespitinin acilen yapılarak kış dönemi için arı yaşam desteğinin (arı keki, arı yemi, şeker) hibe yolu ile karşılanması ve kovan başı desteklemelerin ocak- şubat aylarında mutlaka verilmesi için bir çalışmanız var mıdır?”